MEB'den merdiven altı kurslara önlem! Kurslarda karekod dönemi başladı

Merdiven altı kurslara karşı Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Velilerin, MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde izinli ve müfredatı onaylı olan özel öğretim kurslarına erişmeleri için kurumlara karekodla kimlik tanımlaması yapıldı.

Tanımlama yapılanların MEB tarafından izinli ve müfredatı onaylı kurslar olduğu belirtilirken, veliler bu kodları okutarak kurslarla ilgili tüm kimlik bilgilerine erişebilecek.

MERDİVEN ALTI KURSLARDA FETÖ PARMAĞI

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, açık lise okuyan öğrenciler merdiven altı, denetimsiz, izinsiz ve içeriği konusunda faydası olmayan kurslara devam ediyor.

Bunun yanı sıra bir kısım merdiven altı kursların, özellikle FETÖ bağlantısı sebebiyle resmi ve özel okullarda ilişiği kesilen kişiler tarafından yönetildiği bilgisi edinildi. Buna önlem olarak karekodlu çözüm getiren MEB, süreçte İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapacak.

MEB’e bağlı kursların yanı sıra birkaç öğretmenin birleşip kurduğu, yayınevi, kişisel gelişim adı altında sınava hazırlayan ya da farklı isimlerle hizmet veren birçok kaçak kurs var. Merdiven altı diye tabir edilen bu kurslar, hem yönetmelikte belirlenen kurallara uymuyorlar hem de vergi vermiyorlar. Bu kursların bir kısmının kapısında MEB’e bağlı olduğunu gösteren tabela da yer alıyor.