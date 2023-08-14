Türkiye'nin gururu oldu! Dünyanın en prestijli bilim kuruluşu Sigma Xi gidiyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğretim üyesi, dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından Sigma Xi’ye seçildi.

TÜRKİYE'NİN GURURU AKADEMİSYEN



Bilimsel çalışmalarını 2018 yılından beri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda yürüten Prof. Dr. Burak Yuluğ, üyeleri arasında Albert Einstein ve Francis Crick gibi 200’den fazla Nobel ödüllü bilim insanının bulunduğu dünyanın en eski ve prestijli bilim topluluklarından biri olan Sigma Xi’ye üye olarak seçildi. Bilimsel çalışmalarını ALKÜ’de yürüten Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yuluğ, sinirbilim ve nöroloji alanında yaptığı çalışmalarla Sigma Xi Komisyonu tarafından üyeliğe aday gösterilmesinin ardından üyeliği kabul edildi. Önemli gelişmenin açıklanmasının ardından ise ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Prof. Dr. Burak Yuluğ’u makamına kabul etti. Gelişmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Rektör Türkdoğan, ALKÜ’lü bir profesörün elde ettiği başarının üniversite için çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Türkdoğan, Yuluğ’u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi ve ALKÜ yararına olan projeler içinde Yuluğ’a destek sözü verdi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Sigma Xi’ye seçilmesiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Yuluğ, "Üyelik şartlarını sağlayabilmek için birçok makalenin referans gösterilmesi gerekiyor. Sigma kuruluşu şahsımı uluslararası alanda yaptığım çalışmalardan dolayı aday gösterdi. Çalışmalarımızın bir kısmı etkinlik değeri çok yüksek dergilerde yayımlandı. Diğer çalışmalarımız tamamladığında aynı etkiyi oluşturacağına şüphemiz yok. Ülkem adına daha çok çalışacağım, ülkemi ve ALKÜ’yü en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.





AKADEMİK TANINIRLIK ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Sinirbilim Dalı’nda ikinci kez doçentlik almaya hak kazanan Prof. Dr. Yuluğ’un ayrıca akademik çalışmaları ve yüksek atıf sayısıyla üniversitenin başarı sıralamasına yaptığı büyük katkılardan ötürü bu sene Akademik Tanınırlık Ödülü’ne layık görülmüştü. Prof. Dr. Yuluğ halen New York Feinstein Nöropskiyatri Enstitüsü, İsveç Karolinska Enstitüsü ve Münih Teknik Üniversitesindeki doktora öğrencileri ve nörogörüntüleme araştırma gruplarıyla yakın iş birliği çerçevesinde dejeneratif demanslar üzerine çalışmalarını sürdürüyor.