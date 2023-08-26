2023’ün ilk 6 ayında 43 İTÜ Çekirdek girişimi 21 milyon dolar yatırım aldı

İSTANBUL (AA) - İTÜ ARI Teknokent, 2023’ün ilk 6 ayında 43 İTÜ Çekirdek girişiminin 21 milyon dolar yatırım aldığını bildirdi. İTÜ ARI Teknokent açıklamasına göre, teknoloji girişimlerini desteklemek için kurulan İTÜ Çekirdek, her yıl ortalama 500 startup'ı destekleyerek Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer sağlıyor. 12 yılda 4 bin 200 teknoloji girişimini yetiştirerek, 1.400'ünün şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 10 bin kişiye istihdam yaratmalarına ve 150 milyon dolar yatırım almalarına destek olmasıyla başarısını gösteriyor.

İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMLERİ İLE EKONOMİYE CAN VERİYOR!

İTÜ Çekirdek, bu yılın ilk 6 ayında yatırım alan girişim sayısını, geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla 2,5 kat artırarak 43'e yükseltti. Böylece, 2023'te Türkiye Startup ekosisteminde yatırım alan girişimlerin yüzde 60'ının kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek, bu alandaki liderliğini de sürdürüyor. Yatırım alan 43 İTÜ Çekirdek girişiminin toplam yatırım tutarı ise 21 milyon dolar. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ Çekirdek'in 2011'den bu yana yarattığı katma değere dikkati çekerek, "Ülkemize daha fazla katma değer sağlayabilmek amacıyla girişimcilik ekosistemini güçlendirecek programlar oluşturma ve yürütme görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kurulduğumuz günden bu yana fikirden global aşamaya kadar her ölçekte girişimi desteklemeye devam ediyoruz. İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek'in varlığı, Türkiye'nin teknoloji tabanlı gelişimine büyük bir katkı sunuyor. Bunu da 12 yıldır girişimcileri 360 derece destekle büyüten, ürün ve hizmetleri için küresel pazar kanallarını açan, hızlı bir şekilde gelişmeleri için tüm hizmetleri tasarlayan ve sunan ekibimiz, paydaşlarımız ve yatırımcılarımızla başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarı Tesadüf Değildir!

İTÜ Çekirdek'in elde ettiği bu başarıların bir tesadüf olmadığını belirten Dikbaş, İTÜ Çekirdek'in bugüne kadarki başarılarının sonucu olarak, Cumhuriyetin 100. yılında "Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi" seçildiğini anımsattı.

Dikbaş, "Böylesine kıymetli bir başarıya ulaşmak hedeflerimiz arasındaydı. Küresel ölçekte yakalanmış bu başarı ile girişimcilik ekosisteminde ülkemizin adını dünyada duyurduk ve bu liderliği büyük hedeflerle devam ettireceğiz. Bu hedef doğrultusunda da geçen yıl itibarıyla ITU Seed ile yurt dışından başarılı girişimcileri artık ekosistemimizin bir parçası haline getiriyoruz. Hatta, Big Bang etkinliğimizde de kamuoyu ve yatırımlarla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Big Bang Startup Challenge ile son üç yılda girişimlere 850 milyon TL'lik destek

Bu yılın mayıs ayında "Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi" seçilen İTÜ Çekirdek'in her yıl aralık ayında gerçekleşen Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge ise yeni girişimlerin en iyilerini belirlerken girişimleri iş ve yatırım dünyasıyla bir araya getiriyor.

Verilen bilgiye göre, bu sayede girişimciler yatırımcı ve fonların odağı haline gelerek çekirdek sermayeleriyle buluşup, potansiyel müşterileriyle tanışırken bu kapsamda 2019'a kadarki 8 yılda girişimcilere Big Bang sahnesinde sağlanan finansal kaynaklar toplamı 95 milyon TL iken, sadece son 3 yılda Big Bang sahnesinde 850 milyon TL'lik yatırım, ödül ve hibe desteği girişimcilere sunuldu.