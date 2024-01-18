5 yıl erken emeklilik müjdesi!

Bağkur'lu vatandaşların 9 bin prim gününün 7 bin 200'e düşürülmesi yönündeki emeklilik düzenlemesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnafları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

ESNAFLARA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Işıkhan, Bağkur emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin seçim vaadinin hatırlatılması üzerine, "Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Peki Bağkur'lu esnaflara erken emeklilik içeren düzenleme ne zaman hayata geçecek?

milliyet.com.tr'nin özel haberine göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

'ESNAFA KATKI SAĞLAYACAK'

Küçük esnaf dediğimiz terzi, bakkal, çay ocağı berber vb. iş kollarında hizmet verenlere getirilmesi düşünülen emeklilikte şart olan Bağkur prim ödemesinin 9000 günden 7200 güne düşürüleceğini söyleyebiliriz. Burada 1800 gün yani 5 yıl avantaj erken emeklilik avantajı sağlanmaktadır. Bu avantaj 5 yıl 60 aya tekabül ettiği için hem prim hem de emekli maaşı olarak esnafa katkı sağlayacağını düşünüyorum.

‘EMEKLİ MAAŞLARINDA KESİNTİ KALDIRILDI’

2016 yılı öncesinde emekli olan ve emeklilik sonrası esnaflık yapan veya şirket ortaklığı olanların emekli maaşından yüzde 15, daha sonrasında da yüzde 10 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı altında kesinti yapılıyordu. 2016 yılında bu kesinti kaldırıldı. Yani şu anda emekli olup da gidip esnaflık yaparsanız emekli maaşlarında hiçbir kesinti yoktur.

ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ BU YIL HAYATA GEÇER Mİ

Evet, 2024 yılı içerisinde hayata geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca ev kadınlarının emekliliği, annelerin çocuk sayısına göre yıpranma payı, memurlarımızda 1. dereceye gelenlerde 3600 ek gösterge gibi özellikli konular da mevcut. Bunlarında yıl içerisinde detaylandırılacağını düşünüyorum.