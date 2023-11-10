5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? İşte Yanıtı

Türkiye'deki emekliler bu soruya yanıt arıyor. 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Merak edilen sorunun yanıtı ayrıntıda yer alıyor. Görmek için tıklayınız.

5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? İşte Yanıtı
5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? İşte Yanıtı
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5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı emekliler tarafından ilk merak edilen şey oldu. Peki 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihi bu yazıda bulunuyor. Cumhuriyet ikramiyesi ödemesine yönelik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu emekli ikramiyesi şu tarihler içerisinde yatacak. İşte ayrıntılar...

5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak

5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak
5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak

Emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi kasım ayının 15'inde yatırılmış olacak. Buna dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu cümleyi kullandı:

"Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor."

Ulusal Kanal, emekli ikramiyesi hakkında merak edilenleri sordu, Bakan Işıkhan yanıtladı. Tüm merak edilenler ise bu video üzerinde bulunuyor:

Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? İkramiyeyi Kimler Alabilecek? Bakandan 5000 TL İkramiye AçıklamasıEmekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? İkramiyeyi Kimler Alabilecek? Bakandan 5000 TL İkramiye AçıklamasıEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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