5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? İşte Yanıtı

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı emekliler tarafından ilk merak edilen şey oldu. Peki 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihi bu yazıda bulunuyor. Cumhuriyet ikramiyesi ödemesine yönelik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu emekli ikramiyesi şu tarihler içerisinde yatacak. İşte ayrıntılar...

5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak

5000 TL Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak

Emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi kasım ayının 15'inde yatırılmış olacak. Buna dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu cümleyi kullandı:

"Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor."

Ulusal Kanal, emekli ikramiyesi hakkında merak edilenleri sordu, Bakan Işıkhan yanıtladı. Tüm merak edilenler ise bu video üzerinde bulunuyor: