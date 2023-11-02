Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? İkramiyeyi Kimler Alabilecek? Bakandan 5000 TL İkramiye Açıklaması

Emekli ikramiyesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, torba yasaya eklenmesine karar verildi. 5 bin TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk 15 günü içerisinde hesaplara yatacak. Emekliler ise ikramiyenin ne zaman yatacağını merak ediyor.

Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emekliler için yatırılacak olan ikramiyenin en geç 15 Kasım'a kadar yatacağını duyurdu.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, “Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor” diye cevapladı.

5000 TL İkramiyeyi Kimler Alabilecek?

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verilecek açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurdu.

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

Dul ve Yetim Maaş Alanlar İkramiyeden Faydalanabilecek Mi?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL’de kalacağı belirtiliyor.