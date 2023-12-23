Akaryakıt Fiyatları Düştü Mü? Benzin Kaç TL Oldu? 23 Aralık Güncel Akaryakıt Fiyatları...

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Aynı zamanda insanlar sürekli olarak akaryakıt fiyatlarını kontrol etmektedir. Akaryakıt fiyatları yükselirken araç sahipleri yükselişi endişeli bir şekilde izlemeye devam ediyorlar. 23 Aralık 2023 günü benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Akaryakıt Fiyatları Düştü Mü? Benzin Kaç TL Oldu? 23 Aralık Güncel Akaryakıt Fiyatları...
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Akaryakıt fiyatları her gün yenilenmektedir. Her gün yenilense de bu fiyatlar değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle her gün yeniden yayınlanan fiyatlardaki indirim beklentisi devam etmektedir. Akaryakıt fiyatları Brent petrolün fiyatı üzerinden hesaplandığı için onda indirim olmadıkça diğer fiyatlarda da indirim olmamaktadır. Peki 23 Aralık 2023 günü akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 

Akaryakıt Fiyatları Düştü Mü? Benzin Kaç TL Oldu? 23 Aralık Güncel Akaryakıt Fiyatları... - Resim : 1

İSTANBUL'DA 23 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.51 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.11 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 23 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.74 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 23 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37.99 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT

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