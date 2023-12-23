Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Son Depremler... 23 Aralık 2023 Günü Yaşanan Son Depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün Türkiye'de yaşanan tüm depremleri kaydetmektedir. Bu depremlerin bir kısmı hissedilmeyecek kadar düşük şiddetli ve bir kısmı da hissedilir boyuttadır. Bu nedenle vatandaşlar yaşanan depremleri merak etmektedir. İşte 23 Aralık 2023 günü yaşanan depremler...

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

23-12-2023 07:55:59 38.8669 37.3761 7 ML 1.2 Gürün (Sivas) 613708

23-12-2023 07:30:01 38.0514 37.4675 7.01 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 613707

23-12-2023 05:49:39 37.8258 36.1533 7.25 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 613706

23-12-2023 04:46:21 38.0589 37.6608 7.02 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 613703

23-12-2023 04:44:33 40.5714 27.6756 6.18 ML 2.4 Marmara Denizi - [03.81 km] Marmara (Balıkesir) 613700

23-12-2023 04:37:16 35.9269 29.2044 6.45 ML 1.8 Akdeniz - [40.03 km] Kaş (Antalya) 613704

23-12-2023 04:36:21 38.0253 37.575 7.09 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 613701

23-12-2023 04:23:52 39.2361 40.9208 7 ML 1.7 Karlıova (Bingöl) 613705

23-12-2023 04:21:03 38.1578 37.2792 7 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 613702

23-12-2023 04:07:41 37.985 36.4372 7 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 613699

23-12-2023 03:55:40 37.8922 36.1883 7.22 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 613698

23-12-2023 03:34:06 37.0689 28.3508 7.02 ML 1.3 Ula (Muğla) 613696

23-12-2023 03:24:53 36.4858 36.3542 7.28 ML 1.2 Kırıkhan (Hatay) 613697

23-12-2023 03:21:23 38.8675 37.3639 7.01 ML 2.3 Gürün (Sivas) 613694

23-12-2023 03:07:01 38.1392 37.4783 7 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 613695

23-12-2023 02:49:24 37.2933 44.6606 6.08 ML 1.6 Şemdinli (Hakkari) 613693

23-12-2023 02:45:41 39.3097 27.9575 7.02 ML 2.1 Kırkağaç (Manisa) 613691

23-12-2023 02:38:27 39.9422 44.0414 6.78 ML 1.7 Merkez (Iğdır) 613692

23-12-2023 02:32:29 38.5836 27.55 7.02 ML 1.7 Şehzadeler (Manisa) 613690

23-12-2023 02:17:02 38.2756 31.055 7.04 ML 2.0 Yalvaç (Isparta) 613689

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.23 09:28:55 35.6730 31.9815 15.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 09:15:15 39.6732 27.9022 2.9 -.- 1.7 -.- UCPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.12.23 07:56:01 38.7820 37.3867 5.0 -.- 1.3 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.23 07:30:00 39.0298 37.2350 27.5 -.- 1.6 -.- AVSAROREN-KANGAL (SIVAS) İlksel

2023.12.23 05:49:37 37.9012 36.1620 9.7 -.- 0.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.23 04:44:33 40.5677 27.6747 3.2 -.- 2.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.23 04:37:16 36.0190 29.2168 12.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 04:23:52 39.2183 40.8970 3.0 -.- 1.6 -.- BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.12.23 04:07:40 38.0202 36.4680 5.0 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 03:34:06 37.0773 28.3717 3.9 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.12.23 03:24:54 36.4457 36.1758 9.6 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel

2023.12.23 03:21:22 38.8422 37.4462 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.23 03:07:47 38.0545 32.4225 15.2 -.- 1.1 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.12.23 03:07:02 38.2400 37.3558 8.3 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 02:45:41 39.3262 27.9178 7.6 -.- 2.3 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.12.23 02:38:26 39.8507 44.0818 5.4 -.- 1.9 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) İlksel

2023.12.23 02:32:29 38.6052 27.5740 9.8 -.- 1.9 -.- HACIHALILLER-(MANISA) İlksel

2023.12.23 02:28:01 35.9687 29.2035 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 02:26:42 35.9033 29.2435 18.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 02:17:02 38.2540 31.0893 9.2 -.- 2.4 -.- KURUSARI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2023.12.23 01:41:26 36.0512 30.7092 15.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 01:26:20 40.4193 28.8133 10.1 -.- 1.3 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.23 00:59:50 38.1337 36.8613 4.9 -.- 1.7 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 00:16:27 40.4137 28.8228 10.1 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.23 00:04:36 38.0038 36.6575 26.8 -.- 1.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 00:00:09 38.1778 38.4542 1.2 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel