Kar Beklerken Yağmur Bastırdı! Bugün Hangi İllerde Yağmur Yağacak? 23 Aralık 2023 Günü Hava Durumu...

Tüm yurtta belli saatler aralığında etkili olacak olan yağmur özellikle hangi illeri etkileyecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Aralık 2023 günü hava durumu...

Kar Beklerken Yağmur Bastırdı! Bugün Hangi İllerde Yağmur Yağacak? 23 Aralık 2023 Günü Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Meteorolojiye göre ülkemiz genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki 23 Aralık 2023 günü hava nasıl olacak? 

Kar Beklerken Yağmur Bastırdı! Bugün Hangi İllerde Yağmur Yağacak? 23 Aralık 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 1

23 ARALIK 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu

Kar Beklerken Yağmur Bastırdı! Bugün Hangi İllerde Yağmur Yağacak? 23 Aralık 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 2

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, zamanla iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Kar Beklerken Yağmur Bastırdı! Bugün Hangi İllerde Yağmur Yağacak? 23 Aralık 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 3

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi Fırladı! Bakın Ne Kadar Oldu10 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi Fırladı! Bakın Ne Kadar OlduEkonomi
# istanbul hava durumu # ankara hava durumu # Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin # il il hava durumu
Çok Okunanlar
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'ye operasyon mu düzenledi? Akşener'e istifa şoku Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'ye operasyon mu düzenledi? Akşener'e istifa şoku Antika Koleksiyoncuları Peşinde! Antika Koleksiyoncuları Peşinde!