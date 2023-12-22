10 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi Fırladı! Bakın Ne Kadar Oldu

Bankalardaki mevduat faizi yüksek seviyelere tırmandığı için insanlar cebindeki 10 bin TL'yi değerlendirmenin yollarını arıyor. Enflasyondan etkilenmek istemeyen vatandaşlar mevduat faizleri ile cebindeki paranın değerini korumak istiyor. 10 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakın 10 bin TL'nin faiz getirisi kaç TL oldu, işte yanıtı...

10 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi

1 aylık mevduat faizi ile 10 bin TL'den elde edeceğiniz kazanç, yüzde 47 güncel faiz oranına göre 391 TL olacaktır. Yani bankalara mevduat faizi ile 10 bin TL yatırdığınızda 1 ay sonra 10.391 TL kazanç sağlacaksınız.