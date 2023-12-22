1 Milyon TL'nin Aylık Faizi Dudak Uçuklattı!
Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıkladığı faiz artırım kararının ardından mevduat faizleri de yeniden hesaplanmaya başlandı. Faizin yüzde 42.50'ye yükselmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 40'ken, bankalar 3 aylık vadeye en yüksek yüzde 52.17 oranında faiz verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), açıkladığı kararla dün politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye yükseltti.
Açıklanan faiz kararının ardından hâli hazırda yüksek olan vadeli mevduat getirilerinin de faizlerinin yükselmesi öngörülüyor.
123 Bin Lira Faiz
Öte yandan faizin yüzde 40 olduğu dönemde bankalar 3 aylık mevduat faizine yüzde 52,17'ye varan faiz vermişti. Buna göre, 1 milyon lirası olan ise 123 bin 690 lira faiz geliri elde edebiliyor.
Önümüzdeki günlerde bankaların mevduat faizlerini daha da artırması bekleniyor.