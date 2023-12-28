Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, Motorin, LPG Kaç TL? 28 aralık 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak güncellenmektedir. Bu nedenle araç sahipleri bu fiyatları yakından incelemeye devam ederler. Pek çok ürünün fiyatını da etkileyen akaryakıt fiyatları Brent petrolün bir varilinin alış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Peki akaryakıt fiyatlarında indirim oldu mu? Benzin, motorin ve LPG'de birbirinden farklı fiyatları olan bu ürünler en son kaç TL ile karşılık buldu? 28 Aralık 2023 günü akaryakıt fiyatları kaç TL'den değer gördü? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA 28 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.51 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.15 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 28 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.78 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 28 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.03 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT