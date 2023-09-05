Akaryakıtta bir zam daha geldi! Otogaza gece yarısı zammı

Milyonlarca sürücü için otogazdan kötü haber geldi.

Benzine ve motorinin ardından LPG’ye zam geldi. Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatı 1 lira 30 kuruş arttı.

Vatandaşın motorin fiyatına uygulanan 1,52 TL'lik bir indirim sevinci kısa sürdü, vatandaş arabasını otoparktan çıkaramaz hale geldi...

Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.