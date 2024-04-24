Akköprü Hidroelektrik Santrali, özelleştiriliyor. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, santral ve santrale ait taşınmazlar "işletme hakkının verilmesi" veya "kullanım izninin devri" yöntemiyle özelleştirmek üzere ihale edecek. Geçici teminat tutarının 1 milyon Türk Lirası olduğu belirtilen ihalenin şartları ise şu şekilde:

AKKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR

1- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Akköprü Hidroelektrik Santrali "İşletme Hakkının Verilmesi", bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar "İşletme Hakkının Verilmesi" ve/veya "Kullanım İzninin Devri" yöntemi ile özelleştirilecektir.

İHALE PAZARLIK USULÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2- İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

İHALEYE ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI KATILABİLECEK

3- İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması ve İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması zorunludur.

Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4- İhale konusu hidroelektrik santral hakkında hazırlanan İhale Şartname bedeli İdare’nin;

Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) Banka dekontunun açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Ünvanı,

Tüzel Kişilerin VKN’si ve Akköprü HES’e İlişkin İhale Şartname Bedeli ibareleri belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır.

İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). ihale dokümanı dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi, talep edilmesi halinde İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

5- İhaleye katılabilmek için belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

SON TEKLİF VERME TARİHİ 30 MAYIS

6- İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi 30/05/2024 saat 18:00’e kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8- İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

YABANCI ŞİRKETLER DE İHALEYE KATILABİLECEK

9- İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

11- İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.