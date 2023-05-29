Alkole zam mı geliyor?

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, rakıya zam geldiğini duyurdu. Dündar zamlı tarifeyi, "Yarın zamları ilan edeceğiz demiştim dakika bir gol bir rakıya büyük zam geldi" notuyla duyurdu. Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 589 lira olurken, 70 cl’lik rakı fiyatı 429 lira oldu. Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 319 lira, 35 cl’lik şişesi ise 239 lira oldu.