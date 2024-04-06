Arçelik'in adı değişiyor!

Arçelik'ten gelen açıklamaya göre, şirket adını değiştiriyor. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre Arçelik'in ismi değişiyor. Peki Arçelik'in yeni ismi ne olacak? Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre işte Arçelik'in yeni adı...

ARÇELİK'İN YENİ ADI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Arçelik ismini değiştiriyor. Arçelik bundan sonra Beko adı altında ürün çıkartacak. Bu uygulamanın Türkiye dahil tüm dünyadaki operasyonlar için geçerli olacağını bildiren Arçelik, halka açık ana şirket olarak adını koruyacağını bildirdi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamanın ayrıntıları ise şu şekildedir;