Arçelik'in adı değişiyor!
Şirketten açıklama geldi, Arçelik'in adı değişiyor. Peki yeni ismi ne olacak? Arçelik'in adı neden değişiyor? İşte şirketin yapmış olduğu açıklamanın ayrıntıları...
Arçelik'ten gelen açıklamaya göre, şirket adını değiştiriyor. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre Arçelik'in ismi değişiyor. Peki Arçelik'in yeni ismi ne olacak? Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre işte Arçelik'in yeni adı...
ARÇELİK'İN YENİ ADI
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Arçelik ismini değiştiriyor. Arçelik bundan sonra Beko adı altında ürün çıkartacak. Bu uygulamanın Türkiye dahil tüm dünyadaki operasyonlar için geçerli olacağını bildiren Arçelik, halka açık ana şirket olarak adını koruyacağını bildirdi.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamanın ayrıntıları ise şu şekildedir;
“Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.’nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye’deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir"
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