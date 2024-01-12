Bakanlık Online Ödemeleri Takibe Aldı! Vergi Kaybını Önlemek İçin...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe aldıklarını açıkladı.

Bakanlık Online Ödemeleri Takibe Aldı! Vergi Kaybını Önlemek İçin...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Elektronik ortamda mal ve hizmet alım satımı yapan firmalar hakkında detaylı çalışma başlattık ve bu kapsamda ödeme kayıtlarından hareketle yaklaşık riskli 250 bin mükellefimizi analize tabi tuttuk" dedi.Şimşek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Küresel ölçekte payı hızla artan e-ticaretin kullanım oranının Kovid-19 salgınıyla Türkiye'de de yükseldiğine işaret eden Şimşek, e-ticaretin artmasının elektronik ödemelerde de yüksek artışları beraberinde getirdiğini söyledi.

Şimşek, yüksek ticaret hacminin vergi yükümlülüklerine yansıması için Bakanlık olarak kapsamlı analizler yaptıklarını ifade ederek, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe aldıklarını bildirdi.Gelir İdaresi Başkanlığının elektronik ödemelere ilişkin verileri, aracı hizmet sağlayıcıları, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından aldığını dile getiren Şimşek, "Elektronik ödemelere ilişkin veriler üzerinden elektronik ortamda mal ve hizmet alım satımı yapan firmalar hakkında detaylı çalışma başlattık ve bu kapsamda ödeme kayıtlarından hareketle yaklaşık riskli 250 bin mükellefi analize tabi tuttuk." diye konuştu.

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