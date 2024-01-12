Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Emekliler maaş zamlarının netleşmesi ile birlikte ek zam konusunu merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam için bekliyor. "2024 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisin ek zam yapılacak mı? Emekliye ek zam oranı ne kadar?" soruları yanıt ararken ek zam için takvim netleşti...
Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü açıklanacak ek zam oranında. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur ve işçi emeklisinin zam oranlarında makas açıldı, iki bakanlık ek zam için çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın koordinasyonunda yürüttüğü çalışma gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.