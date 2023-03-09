BDDK’dan döviz kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıklamasına göre, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.
BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.
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