BDDK’dan döviz kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.

BDDK’dan döviz kararı
BDDK’dan döviz kararı / 2023
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıklamasına göre, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.

BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Döviz # BDDK
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