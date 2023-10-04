Benzine İndirim Mi Geliyor? İşte 4 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları

Benzin ve brent petrol fiyatları döviz/TL kurundaki dalgalanmalar sebebiyle her geçen gün değişiyor. Peki bugün benzin ve akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı.? İşte 4 Ekim akaryakıt fiyatlarıç

Benzine İndirim Mi Geliyor? İşte 4 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları
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Brent petrol fiyatları döviz/TL kurunun dalgalanması sebebiyle her geçen gün değişiyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını sorgulatıyor. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte 4 Ekim akaryakıt fiyatları.

Benzine İndirim Gelecek Mi?

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

4 Ekim 2023 sabahında benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı hesaplanarak belirlenir.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük Dolar kuru takip edilir ve belirli bir fiyat değişim farkı hesaplanarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenir.

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