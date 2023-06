Binance'dan SEC'e karşı kritik hamle

Kripto para borsası Binance, ABD'li düzenleyici kurumların, şirket ve CEO Changpeng Zhao aleyhine dava açmasının ardından dün dolar cinsinden para yatırma işlemini askıya aldığını ve bankacılık ortaklarının para çekme işlemlerini de 13 Haziran itibarıyla durdurmaya hazırlandığını açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in ABD birimi olan Binance US, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir süre yalnızca kripto para işlemlerinin gerçekleştirildiği bir platforma geçiş yapmak üzere "proaktif adımlar" attığını ifade etti.

Şirket, müşterilerine gönderdiği notta kripto para cinsinden işlemler, stake yani kripto para cüzdanına para kitleme işlemi, para yatırma ve çekme işlemlerinin devam edeceğini belirtti.

ABD'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC, Pazartesi günü Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya dava açtıktan yalnızca bir gün sonra bir diğer kripto para borsası Coinbase'e de dava açarak kripto piyasası üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Binance, ABD'deki bağlı ortaklığı Binance US'un, SEC'n açtığı dava nedeniyle ABD doları cinsinden para yatırılmasının durdurulduğu açıkladı.

Binance hedef haline getirildiklerini, yöneltilen iddiaların haksız ve temelsiz olduğunu, zamanında para çekme süreçlerinin tamamlanması için tüm dolar cinsinden para yatırmalarının ya da alım emirlerinin durdurulması kararını aldıklarını açıkladı.

The SEC has taken to using extremely aggressive and intimidating tactics in its pursuit of an ideological campaign against the American digital asset industry. https://t.co/AZwoBOgsqS and our business partners have not been spared in the use of these tactics, which has created… pic.twitter.com/rlIe6swIoY