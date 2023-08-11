Bir ilde daha ulaşım ve suya zam yapıldı

Düzce Belediye Meclisi ağustos ayı ikincisi toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, ilk oturumuna ait meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından 27 gündem maddesi görüştü.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı gelir tarifesinde değişikliği maddelerine geçilirken, yolcu taşıma ücretlerinde güncellemeye gidildi.

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Buna göre, elektronik kart ile biniş ücreti (tam bilet) 16 TL, indirimli elektronik kart ile biniş ücreti 10 TL, tek kullanımlık bilet ücreti 18 TL, kredi kartı ile biniş ücreti 17 TL, genç kart 81 ile biniş ücreti ise 380 TL olarak güncellenerek üyelerin oy çokluğu ile meclisten geçti.

DÜZCE'DE SUYUN METREKÜPÜ NE KADAR OLDU?

Meskenlerde su tüketimine dair ise 25 metreküpe kadar 7,81 TL olan birim fiyatı 10,75 TL’ye, 25 metreküpten sonrası ise 15,60 TL’den 21,50 TL’ye yükseldi.

Hukuk, 5 yıllık imar komisyonu ve imar komisyonuna havale edilen gündemin diğer maddeleri de meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.