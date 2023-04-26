Bitcoin 100 bin dolar olur mu? İngiliz ekonomi devi Standard Chartered'tan çarpıcı rapor

Fed'in bankacılık krizi nedeniyle faiz artırım döngüsünü sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların riskli varlıklarda iştahını artıracağı öngörüsüyle kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, 10 ay sonra Nisan ayında yeniden 30 bin doların üzerine çıktı. Haberin yazıldığı saatlerde 28.332 dolardan alınıp satılan Bitcoin geleceği ne olacak merak ediliyor.





"BITCOIN 100 BİN DOLAR YOLCUĞUNA BAŞLADI"

2020 ve 2021 yıllarında büyük yükseliş gösteren Bitcoin 2024 sonunda yüz bin dolar seviyesine yükselir mi? Bu soruya İngiltere merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered "evet" cevabını verdi. Şirketin bilinen analizcilerinden Geoff Kendrick’in pazartesi günü yayınladığı rapora göre, “kripto kışı” sona erdi ve Bitcoin 100 bin dolar zirvesine doğru harekete geçti.



"BITCOIN'DE 100.000$'LIK ZİRVE"

Standard Chartered şirketinin raporunda ABD yaşanan bankacılık krizine dikkat çekildi. “(ABD’nin en büyük 16’ncı bankası) Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve diğer orta düzey ABD borç verenlerinin çöküşü, Bitcoin’in ‘merkezi olmayan, güvene dayalı olmayan ve kıt bir dijital varlık’ olduğu iddiasını sağlamlaştırdı.”

Dünya Gazetesinin aktardığı “100.000$’lık zirve” başlıklı raporda, “Çok lanse edilen ‘kripto kışı’nın nihayet sona erdiğine inandığımız için, Bitcoin’in (BTC) 2024 sonuna kadar 100 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyelini görüyoruz” denildi.

“Geleneksel bankacılık sektöründeki mevcut stres, BTC’nin daha iyi performans göstermesine son derece elverişli ve Bitcoin’in kıt bir dijital varlık olduğu önermesini doğruluyor” diyen analist şöyle devam ediyor: “Bu avantajlar göz önüne alındığında, BTC’nin toplam dijital varlık piyasa değeri içindeki payının önümüzdeki birkaç ay içinde (şu anda yaklaşık yüzde 45’ten) yüzde 50-60 aralığına geçebileceğini düşünüyoruz.”

KRİPTODA TARİHİ ZİRVE İÇİN TAHMİNLER HAVADA UÇUYOR

Amerikan CNBC Televizyonu’na göre Standard Chartered, Bitcoin’in 100 bin doları göreceğini düşünen tek merkez değil. Geçtiğimiz ay Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir blockchain konferansında, Bitcoin’in 2023 yılı içinde yeni bir tarihi zirve yapabileceğine dikkat çekildi. Amerika merkezli kriptopara kurumu Gemini’nin analistleri de “Bu rekor, bir ihtimal 100 bin dolar olabilir” dedi. Draper Associates’in kurucusu Tim Draper ise eli biraz daha artırıp 250 bin doları işaret etti.

ABD'DE KRİPTO PARA SAVAŞI YAŞANIYOR

Bitcoin’e en çok inananlardan biri olan Sri Lanka asıllı Amerikalı yatırımcı Chamath Palihapatiya’dan ise ilginç bir çıkış geldi. Çok değil, 2 yıl önce “Bitcoin altının yerini aldı ve 200 bin doları görecek” diyen Social Capital’ın kurucusu olan Palihapatiya dün verdiği bir röportajda “ABD’li yetkililer tüm silahlarını kriptoya doğrulttu ve kripto ABD’de öldü” dedi. Bu noktada Palihapatiya, kripto ticaret platformlarının katı ABD menkul kıymetler yasalarına uyması gerektiğini söyleyen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’i hedef alıyor. Çünkü Gensler, SVB’nin batışını kripto piyasasına bağlamıştı. Gensler’e bayrak açan bir tek Palihapatiya değil. Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong da komisyona dava açacaklarını belirtirken; “Regülasyonlar iyileşmezse, şirket merkezini ABD’den taşırız” dedi.

"BİR GÜN O RAKAMA ULAŞACAK"

Bitcoin, Federal Rezerv’in gösterge faiz oranının sıfıra yakın olduğu ve yatırımcıların riske atıldığı Kasım 2021’de, 69 bin dolarla tarihi zirve yapmıştı. Social Capital’in CEO’su Chamath Palihapatiya, 2021’in başında “Bitcoin 39 bin dolardan 100 bin dolara, oradan da 200 bin dolara çıkacak” öngörüsünde bulunmuştu. CEO, tahmini dün yineledi: “5 yıl, 10 yıl. Ne zaman bilmem ama olacak.