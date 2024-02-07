Dün 79,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 78,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de arz ve talebe ilişkin veriler ile İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes görüşmelerindeki ilerleme etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) dün yayımlanan raporunda, Aralık 2023'te günlük 13 milyon 300 bin varili aşan üretim ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ham petrol üretiminin, geçen ay soğuk hava koşulları nedeniyle 12,6 milyon varile gerilediğini bildirdi.

IEA, üretimin toparlanarak şubatta günlük yaklaşık 13 milyon 300 bin varile ulaşacağını ancak Şubat 2025'e kadar rekor seviyeyi aşamayacağının öngörüldüğünü belirtti.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 674 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 133 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı, arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 78,89 ile 79,21 dolar aralığının direnç, 78,57 ile 78,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.