Cep telefonu faturalarına bir yılda yüzde 150 zam yapıldı

Mobil operatörlerin 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor. Vatandaş cep telefonu faturasına ev faturalarından daha fazla ödeme yapıyor.

Günümüzde cep telefonu olmazsa olmaz. Faturalara zam üstüne zam geliyor. Mobil operatörlerin faturalara üst üste zam yapmasıyla, faturalar bir yılda yüzde 150 artış gösterdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 1 Nisan'da yeni ücret tarifesini belirleyecek. Yani yeni zam yolda.

Taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor.