Dijital Türk Lirası Projesi Ele Alındı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, 4. kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantıda Dijital Türk Lirası Projesi de ele alındı. Yapılan çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Dijital Türk Lirası Projesi Ele Alındı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 4. kez bir araya geldi.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Dijital Türk Lirası Projesi de ele alındığı toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurulumuz bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beştepe'deki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

Toplantıda yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik atılması planlanan adımlar görüşüldü.

# dijital para
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