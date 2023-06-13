Dış ticaret nisan ayı endekslerinde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini duyurdu.



İhracat birim değer endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,1 arttı.



Endeks, Nisan 2022'ye göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 ve imalat sanayisinde yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde yakıt hariç yüzde 10,8 ve yakıtlarda yüzde 24,3 azaldı.



İthalat birim değer endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 16,7 geriledi.



Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6 ve yakıtlarda yüzde 44,4 düştü.