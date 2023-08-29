Ek MTV'de süre uzatıldı! İşte ödeme için son tarih

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresi ile ilgili yeni duyuru yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı duyuruya göre, 31 Ağustos'ta dolacak ödeme süresi 6 Eylül'e uzatıldı.

Ek MTV'de süre uzatıldı! İşte ödeme için son tarih
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Yeniden yapılandırma kapsamında vatandaşlara sağlanan haklarla ilgili yeni bir duyuru yapıldı.

Bu kapsamda ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödenme süresinin 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar olduğu açıklanmıştı.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yeni bir duyuru yer aldı. Duyuruda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin uzatıldığı açıklandı.

Buna göre, 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresi, 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# mtv # motorlu taşıtlar vergisi
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