Ek MTV'de süre uzatıldı! İşte ödeme için son tarih

Yeniden yapılandırma kapsamında vatandaşlara sağlanan haklarla ilgili yeni bir duyuru yapıldı.

Bu kapsamda ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödenme süresinin 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar olduğu açıklanmıştı.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yeni bir duyuru yer aldı. Duyuruda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin uzatıldığı açıklandı.

Buna göre, 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresi, 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.