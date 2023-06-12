Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tarihleri...

2023 emekli maaşı ödeme günleri ve bayram ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. SGK tarafından verilen tahsis numaralarına göre, emekli maaşı ödeme günleri kolaylıkla öğrenilebiliyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu. Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

2023 Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için gün sayan emekliler, tahsis numarasına göre maaş ödeme günlerini sorgulamaya başladı. Emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebiliyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.