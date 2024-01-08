Emeklinin Sesini Duyan Var Mı?
Emekliler sefalete mahkum edildi. Aylardır seslerini hem hükümete hem de meclise duyurmaya çalışıyorlar. Ancak iktidar derdine derman olmuyor. Açlık sınırının altında yaşam savaşı veren emeklilere görüştük. Yanıt ortak: Geçinemiyoruz.
Kirası, faturası derken etin tadını unutan emekliler kuru ekmeğe muhtaç hale geldi.
Türk-İş'in Aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 14 bin 431 lira. Yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı. Yani milyonlarca emekli açlık sınırın altında aylık alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözlerini de hatırlatan emekli yurttaş, haklı olarak “herkese kepçeyle bize çay kaşığıyla zam veriyorlar” diyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi