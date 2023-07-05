Enflasyon rakamları açıklandı! Son 18 ayın en düşük seviyesi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu rakamlara bakıldığında, haziran ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 59,95, yurt içi üretici fiyatları yüzde 86,59 arttı.

TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 3,92 artış gösterdi. TÜFE'deki değişim bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon, TÜFE'de son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

2023 ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

Yİ-ÜFE ise haziranda aylık bazda yüzde 6,5 artış gösterdi. Yİ-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 86,59 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, Yİ-ÜFE'de, son 25 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

EN AZ ARTIŞ KONUTTA, EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak gerçekleşti.