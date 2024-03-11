Fintek devleri İstanbul'da buluşuyor! Finans teknoloji şirketleri perakendeci ve yatırımcılarıyla buluşacak
Türkiye Fintek Devleri, İstanbul’da WORLDEF etkinliğinde buluşuyor. 6-8 Haziran'daki etkinlikte finansal teknoloji şirketleri yatırımcılar ve perakendecilerle doğrudan iletişim kurma imkanı bulacak.
Türkiye finansal teknoloji devleri İstanbul'da buluşuyor. Fintek şirketleri, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği “TÖDEB” çatısı altında, Worldef'e katılıyor. Etkinlik 6-8 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde yapılacak.
"Perakendenin rönesansı: E ticaret" temasıyla düzenlenen forum e-ticaret ekosisteminin global paydaşlarını bir araya getirecek. Etkinlik, e-ticaret ve perakende sektöründeki profesyonellere ve yatırımcılara, Türkiye'nin önde gelen ödeme ve e-para kuruluşlarıyla doğrudan iletişim kurma imkanı verecek.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi