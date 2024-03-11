Fintek devleri İstanbul'da buluşuyor! Finans teknoloji şirketleri perakendeci ve yatırımcılarıyla buluşacak

Türkiye Fintek Devleri, İstanbul’da WORLDEF etkinliğinde buluşuyor. 6-8 Haziran'daki etkinlikte finansal teknoloji şirketleri yatırımcılar ve perakendecilerle doğrudan iletişim kurma imkanı bulacak.

Editör: Uğur Çam

Türkiye finansal teknoloji devleri İstanbul'da buluşuyor. Fintek şirketleri, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği “TÖDEB” çatısı altında, Worldef'e katılıyor. Etkinlik 6-8 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde yapılacak.

"Perakendenin rönesansı: E ticaret" temasıyla düzenlenen forum e-ticaret ekosisteminin global paydaşlarını bir araya getirecek. Etkinlik, e-ticaret ve perakende sektöründeki profesyonellere ve yatırımcılara, Türkiye'nin önde gelen ödeme ve e-para kuruluşlarıyla doğrudan iletişim kurma imkanı verecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# finans # teknoloji # istanbul
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