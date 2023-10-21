Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Bin Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular, 21-30 Kasım tarihleri arasından yapılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Bin Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuru şartları açıklandı. Adayların 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. KPSS A Grubu P48 türünden en az 65 ve üzeri puan almış olmak şartlar arasında bulunuyor.

Başvurular 21 Kasım Salı günü başlayacak, 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık Cumartesi günü saat 10'da Ankara'da yapılacak. Sınava ilişkin diğer detaylara ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: TRT Haber

# gelir idaresi başkanlığı # personel alımı
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