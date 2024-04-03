Gelir İdaresi Başkanlığına beyanda bulunmayanlara ağır yaptırım!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), analiz ve denetim çalışmaları sonucu yurt dışından faiz, repo ve kar payı gelirleri sağlayanlar, 5 Nisan Cuma gününe kadar bunların beyanında bulunmayanlara idari yaptırım uygulanmaya başlanacak.

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerler nedeniyle elde edilen kar payı, faiz ve benzeri gelirler, menkul sermaye gelirleri kapsamında sayılıyor. Menkul sermaye gelirleri, elde edilen gelirin mahiyeti, tutarı ve tevkifata (kesinti) tabi olup olmaması gibi hususlar dikkate alınarak beyan ediliyor.

Yurt dışından elde edilen faiz, repo ve kar payı gibi gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşması halinde, bu gelirlerin tamamının beyan zorunluluğu bulunuyor ve vergilendirmeye tabii tutulması gerekiyor.

DÜNYADAKİ VERGİ DAİRELERİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPIYOR

GİB hem yurt içi hem de yurt dışı piyasayla ilgili vergi kaçakçılığını önlemek adına sıkı bir takip yapıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, G20 ve Avrupa Birliği’nin vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ile vergi uygulamalarında şeffaflığın sağlanmasına yönelik çalışmaları sonucu, "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" oluşturuldu. Türkiye 2011 yılında imzaladı ve 2018 yılında bu kanun yürürlüğe girdi.

Hesap sahibine ilişkin bilgiler, yıl sonu hesap bakiyesi, hesaba yıl içinde ödenen faiz ve temettü gibi gelirler ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin brüt tutarları ülkeler arasında karşılıklı paylaşılıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen analiz ve denetim çalışmaları neticesinde, Türkiye'de mukim olan ve yurt dışından faiz, repo, kar payı gibi gelir elde eden mükelleflerden gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekenler tespit edildi.

GİB, 5 Nisan Cuma günü sonuna kadar devam edecek gelir vergisi beyan döneminin sona ermesinin ardından, yurt dışından gelir elde eden mükelleflerin verdikleri beyannameler ile gelirlerini karşılıklı kontrol edecek. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi halinde ceza uygulanmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek.