Gümüş İthalatında Yüzde 234'lük Artış

Altından sonra şimdi de gümüşe yönelim arttı. Gümüş ithalatı eylülde aylık bazda yüzde 234’lük artış kaydetti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre eylül ayında 106.8 ton gümüş ithal edildi. Bu veri 123.1 ton ile rekor kırılan mart ayından sonraki en yüksek ithalat olarak kayıtlara geçti.

Birçok alanda kullanılan gümüşün, 2023 yılının ilk 9 ayındaki toplam ithalatı 671.3 tona çıktı.