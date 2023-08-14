Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanmaya gitti! İşte Bakanlığın tahvil ihalesindeki borçlanma miktarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün tahvil ihalesi düzenledi. İhalede, 2 milyar 609 milyon lira borçlanmaya gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanmaya gitti! İşte Bakanlığın tahvil ihalesindeki borçlanma miktarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün tahvil ihalesi düzenledi. Düzenlenen tahvil ihalesinde, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede dönemsel faiz 9,01 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 924 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 770 milyon lira, net satış 1 milyar 509 milyon lira oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 714 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​

Hazine böylece, ihalede toplam 2 milyar 609 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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