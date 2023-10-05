Hükümet Sıcak Para Arayışı İçerisinde

Ekonomi yönetimi sıcak para komisyoncularıyla bir araya gelecek.



Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Fas'ın Marakeş kentinde uluslararası fonlarla buluşacak.



Erkan, 11-13 Ekim tarihleri arasında katılacağı Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarında yatırım bankaları, uluslararası yatırım fonları ve merkez bankası başkanlarıyla görüşmeler yapacak.

Erkan'ın portföy yönetim şirketi olan Blackrock’ın yanı sıra JPMorgan, Deutsche Bank ve diğer merkez bankası başkanları ile görüşmesi bekleniyor.



Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer alacak.