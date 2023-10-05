Hükümet Sıcak Para Arayışı İçerisinde

Hükümet yeni ekonomi yönetimiyle birlikte sıcak para arayışı içinde. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan önümüzdeki hafta Fas'ın Marakeş kentinde uluslararası fonlarla buluşacak.

Hükümet Sıcak Para Arayışı İçerisinde
Son Güncelleme:

Ekonomi yönetimi sıcak para komisyoncularıyla bir araya gelecek.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Fas'ın Marakeş kentinde uluslararası fonlarla buluşacak.

Erkan, 11-13 Ekim tarihleri arasında katılacağı Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarında yatırım bankaları, uluslararası yatırım fonları ve merkez bankası başkanlarıyla görüşmeler yapacak.

Erkan'ın portföy yönetim şirketi olan Blackrock’ın yanı sıra JPMorgan, Deutsche Bank ve diğer merkez bankası başkanları ile görüşmesi bekleniyor.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer alacak.

# Merkez Bankası # Sıcak para
Çok Okunanlar
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
BEDAŞ Uyardı: İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
BEDAŞ Uyardı: İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
Yağışlar barajların durumunu nasıl etkiledi? 5 Ekim için güncel baraj doluluk oranları...
Yağışlar barajların durumunu nasıl etkiledi? 5 Ekim için güncel baraj doluluk oranları...
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
4 ilçede sular kesilecek! İSKİ, İstanbulluları uyardı!
4 ilçede sular kesilecek! İSKİ, İstanbulluları uyardı!
Öne Çıkanlar HAARP deprem üretebilir mi? Naci Görür o konuya son noktayı koydu! HAARP deprem üretebilir mi? Naci Görür o konuya son noktayı koydu! İstanbul'da PKK Operasyonu! İstanbul'da PKK Operasyonu!