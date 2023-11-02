İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu 17. Toplantısı Yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 17ç Toplantısı'nın açılış oturumunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı - İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Genel Müdür Vekili Selçuk Koç konuştu. Koç konuşmasında, “İİT Borsalar Forumu önemli çalışmalar yürütmektedir. Hızla gelişen dijitalleşmenin sermaye piyasalarında etkisi üzerine hazırlanan bu Forum toplantısının bütün katılımcılara katkı sağlamasını umuyorum.” diyerek tüm katılımcılar için verimli bir 17. Forum toplantısı dileklerini iletti.

İİT Borsalar Forumu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun katılımcılara teşekkür ederek, “Son toplantımızdan bu yana yürüttüğümüz projelerde önemli ilerlemeler kaydettik. İş birliğimiz konusunda yeni fikirlere ve aksiyonlara yol açacağını umduğumuz kapsamlı bir Forum programı hazırladık. Tüm İİT borsalarını, takas ve saklama kuruluşlarını ortak projelerimiz üzerinde kararlılıkla çalışmaya devam etmeye ve sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirmeye davet ediyoruz.” dedi.

Forum ana konuşmacısı, Durham Üniversitesi, İslami Hukuk ve Finans bölümü başkanı Prof. Habib Ahmed “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sermaye Piyasalarının Potansiyeli ve Geleceği” konulu açılış konuşmasını yaptı. Forumun devamında “Sermaye piyasalarında dijitalleşme ve yapay zekâ” üzerine panel toplantısı düzenlendi. Toplantıda ayrıca Borsa İstanbul, Nash FintechX, Endonezya Hac Fonu ve Ziraat Portföy yetkilileri sunumlarını gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu Nedir?

İİT Borsalar Forumu, üye ülke borsaları arasında iş birliğini pekiştirmek, bilgi ve tecrübe aktarımını teşvik etmek için, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) girişimleri ile 2005 yılında kurulmuştur. Borsa İstanbul, Forum adına sekretarya görevini yürütmektedir. Forum toplantıları her yıl İİT borsaları, takas ve saklama kuruluşları ile diğer ilgili İİT kuruluşlarını (IsDB, AAOFI, IIFM, IFSB, SESRIC vb.) bir araya getirmektedir.