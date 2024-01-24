İstanbul'da otopark ücretlerine dev zam

Vatandaş genelde aracını yol kenarına bırakmayı tercih ediyor. Çünkü İstanbul'da otopark yetersiz. Özel otoparkların fiyatları da dudak uçakltıyor.



İstanbul’da yaşayan ve arabası olanların trafik çilesinin yanında otopark sorunu da bitmek bilmiyor. Bir de bunun yanına fahiş fiyatlı otopark ücretleri ekleniyor.



Daha 2022 yılında özel otopark ücretleri iki haneli rakamlardaydı. Ancak bugün otopark girişlerinde fiyat tarifesiyle karşılaşan vatandaşlar direksiyonu geri kırıyor. 2 saatlik duraklama için sürücüler 2022 yılında 45 TL öderken bugün ise...



Peki hem otopark sorunu hem de otopark ücreti sorunu nasıl çözülecek.



