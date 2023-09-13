İstanbul'da suya zam!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi su fiyatlarında güncellemeye gitti. Konut su tarifesinin ilk kademesi yüzde 25 zam oranı ile 20,62 liraya yükseldi.

İSKİ’nin talep ettiği yüzde 60 artış önerisi AK Partililerce kabul görmediği için hiç sunulmadan ortak bir oranda anlaşıldı ve oy birliğiyle İstanbul’da İSKİ suyuna tüm kademelerde yüzde 25 oranında zam yapıldı.