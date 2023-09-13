İstanbul'da suya zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ 2. Olağan Genel Kurulunda su fiyatlarına yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi.

İstanbul'da suya zam!
Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi su fiyatlarında güncellemeye gitti. Konut su tarifesinin ilk kademesi yüzde 25 zam oranı ile 20,62 liraya yükseldi.

İSKİ’nin talep ettiği yüzde 60 artış önerisi AK Partililerce kabul görmediği için hiç sunulmadan ortak bir oranda anlaşıldı ve oy birliğiyle İstanbul’da İSKİ suyuna tüm kademelerde yüzde 25 oranında zam yapıldı.

# istanbul # su # zam
Çok Okunanlar
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?
Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu!
Kırmızı ateş karınca popülasyonu Avrupa'yı saracak!
Kırmızı ateş karınca popülasyonu Avrupa'yı saracak!
Öne Çıkanlar "Milliyetçilikten Korkuyorlar" - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler - Ulusal Kanal "Milliyetçilikten Korkuyorlar" - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler - Ulusal Kanal Beşiktaş'a transferde dev rakip Beşiktaş'a transferde dev rakip