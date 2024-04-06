Kredi kartına yeni faiz oranı!

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranında yeni faiz oranı belli oldu. İşte detaylar...

Kredi kartına yeni faiz oranı!
Editör: Yağmur Biçen
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişiklik yaptı.

Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi.

Merkez Bankası, menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürüldüğünü duyurdu.

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