Kripto para kullananların dikkatine! Denetime hazır mısınız?

Kripto paranın kullanım alanlarının ve yasallığının düzenlenmesi için yapılan hazırlıklar sona erdi. Hazırlanan düzenlemenin 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor.



Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi. Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.



Denetlenebilirlik ve şeffaflığın sağlanması için kripto varlıklar tanımlanacak ve vergi alınacak.



Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek.

Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek.

Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.



KRİPTO PARALAR ŞİFRELENECEK



Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.

Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.

Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.