Kripto para kullananların dikkatine! Denetime hazır mısınız?

Kripto para kullanımının ve piyasanın genelinin yasal zemine oturtulması için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Yeni vergiler mi eklenecek? Kripto para kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Kripto para kullananların dikkatine! Denetime hazır mısınız?
Editör: Yağmur Biçen
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Kripto paranın kullanım alanlarının ve yasallığının düzenlenmesi için yapılan hazırlıklar sona erdi. Hazırlanan düzenlemenin 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor.


Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi. Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.


Denetlenebilirlik ve şeffaflığın sağlanması için kripto varlıklar tanımlanacak ve vergi alınacak.


  • Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek.

  • Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

  • Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.


KRİPTO PARALAR ŞİFRELENECEK


Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.
Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.
Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kripto para
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