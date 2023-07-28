Kütahya'da buğday fiyatları belirlendi

Artan maliyetler ve enfilasyon buğday fiyatlarını etkiledi.

Kütahya'da buğday fiyatları belirlendi
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Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7,40 liradan satıldı. Stok azlığı ve artan maliyetler sonucunda buğday fiyatlarının yükseltilmesi gündeme gelmişti. İlk hamle Kütahya Ticaret Borsası'ndan geldi.

Kütahya'da buğday fiyatları belirlendi - Resim : 1

EN UCUZ BUĞDAY 7 TL

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Birim En Düşük (TL)   En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu) Kg 7,00   7,40
Buğday (beyaz) Kg 6,30   6,30
Buğday (gerek) Kg 5,50   6,45
Et (karkas) Kg 160,00   589,80

Kaynak: Anadolu Ajansı

# buğday # Kütahya # fiyat # stok
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