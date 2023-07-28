Kütahya'da buğday fiyatları belirlendi

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7,40 liradan satıldı. Stok azlığı ve artan maliyetler sonucunda buğday fiyatlarının yükseltilmesi gündeme gelmişti. İlk hamle Kütahya Ticaret Borsası'ndan geldi.

EN UCUZ BUĞDAY 7 TL

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: