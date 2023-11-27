Kuzu Etine Fahiş Zam

Kırmızı et fiyatları artıkça artıyor.



Kuzu karkas etin kilogramı, 15 günde gelen zamla 245 liradan 290 liraya yükseldi.



Dünya Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bir zam sinyali daha verdi.



Tüfekçi, kasaplarda kuzu etin kilogram fiyatının kalitesi ve yağ durumuna göre değişmekle beraber, 590 ila 680 lira arasında satılacağını söyledi.



Bu durumun her yılın bu döneminde süt kuzusunun bitmesi nedeniyle mayıs ayına yaşandığını ifade eden Tüfekçi, “Ancak bu yıl farklı bir durumun söz konusu. Dana etinde olduğu gibi şu anda besici adı altında geçinen bazı insanlar ‘piyasada kuzu yok, kuzunuzu kesmeyin, 300 lira olacak’ diyerek kuzu eti fiyatının artmasına yol açıyor” dedi.



Dana etin karkas kilogram fiyatı bölgeden bölgeye değişmekle beraber ortalama olarak 240 lira ile 255 lira arasında olduğunu da belirtti Tüfekçi.