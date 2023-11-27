Görev Vakfı'nın Başlattığı Kampanya Ortaklık Büyüyor:

Büyük kampanyaya "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.



Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den de bir çağrı geldi.



Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanyanın önemini anlatıyor. Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam da Ulusal Kanal'ın yaptığı yayınlara dikkat çekti.



30 Kasım'a kadar büyük kampanya için hedef 5 milyon lira. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de kampanya için çağrı yaptı.



Umuda ortak olmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.