Görev Vakfı'nın Başlattığı Kampanya Ortaklık Büyüyor:

Görev Vakfı’nın ‘Umuda Ortak Ol’ kampanyasına ortaklık büyüyor. Kampanyada bir ay geride kalırken Ekim ayında 10 milyon lira aşıldı. 30 Kasım'a kadar hedef 5 milyon lira. "Haydi! Bugünün işini yarına bırakma!"

Son Güncelleme:

Büyük kampanyaya "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.

Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den de bir çağrı geldi.

Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanyanın önemini anlatıyor. Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam da Ulusal Kanal'ın yaptığı yayınlara dikkat çekti.

30 Kasım'a kadar büyük kampanya için hedef 5 milyon lira. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de kampanya için çağrı yaptı.

Umuda ortak olmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'yu Geçti!Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'yu Geçti!Spor
# ulusal kanal
Çok Okunanlar
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi!
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Öne Çıkanlar "ARACIMIZI ULUSAL KANAL'A CANLI YAYIN ARACI OLARAK BAĞIŞLADIK" | Ulusal Haber "ARACIMIZI ULUSAL KANAL'A CANLI YAYIN ARACI OLARAK BAĞIŞLADIK" | Ulusal Haber O Ülke Harıl Harıl İşçi Arıyor! O Ülke Harıl Harıl İşçi Arıyor!