MEB'in kararı velileri zora soktu

AK parti hükümeti sözünü tutmadı. Okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek uygulması hayata geçmedi. Okul masraflarının yükü altında ezilen veliler duruma tepki gösterdi.

MEB'İN KARARI VELİLERİ ZORA SOKTU

MEB Şubat ayında yayımladığı genelgede 5 milyon anaokulu öğrencisine ücretsiz yemek vereceğini söylemiş olsa da uygulama deprem bölgesiyle sınırlı kaldı. Uygulamanın durdurulmasına, Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği'nden tepki geldi.

Derneğin Genel Başkanı Enver Önder, bu kararın anaokulu öğrencilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Önder, alınan kararın maddi zorluklarla boğuşan öğrenci velileri için de sorun oluşturacağını vurguladı.