MEB'in kararı velileri zora soktu

Ana okullarında ücretsiz yemek uygulamasının durdurulması tepki çekti. Ekonomik koşullarla boğuşan veliler yine zorda kaldı. Konuyu Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Enver Önder Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

MEB'in kararı velileri zora soktu
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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AK parti hükümeti sözünü tutmadı. Okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek uygulması hayata geçmedi. Okul masraflarının yükü altında ezilen veliler duruma tepki gösterdi.

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 MEB'İN KARARI VELİLERİ ZORA SOKTU

MEB Şubat ayında yayımladığı genelgede 5 milyon anaokulu öğrencisine ücretsiz yemek vereceğini söylemiş olsa da uygulama deprem bölgesiyle sınırlı kaldı. Uygulamanın durdurulmasına, Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği'nden tepki geldi.

MEB'in kararı velileri zora soktu - Resim : 2Derneğin Genel Başkanı Enver Önder, bu kararın anaokulu öğrencilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Önder, alınan kararın maddi zorluklarla boğuşan öğrenci velileri için de sorun oluşturacağını vurguladı.

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