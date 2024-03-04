Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacağını belirtti. 

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması!
Editör: Uğur Çam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, vergi konusunda sürpriz olmayacağını kaydetti. Şimşek, "Orta vadeli programda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Vergi istisnaları gözden geçireceğiz ama KDV oranlarında artış olmayacak, kurumlar vergisinde artış olmayacak." ifadelerini kullandı. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili de açıklama yapan Bakan, "vatandaş ve iş alemine bir sürpriz yapmayacaklarını" vurgulayarak şöyle konuştu:

"MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız."

Şimşek ayrıca maliye politikasında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacaklarını söyledi.

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Kaynak: TRT Haber

# Mehmet Şimşek # vergi # Hazine ve Maliye Bakanı
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