MTV'nin ilk taksit ödemesinde son gün yaklaşıyor!

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde ilk taksit için son gün 31 Ocak. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

MTV'nin ilk taksit ödemesinde son gün yaklaşıyor!
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci ocak ayı sonunda tamamlanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

İkinci taksit ödemeleri temmuz ayında yapılacak vergiyi zamanında ödemeyenler cezalı duruma düşerek faiz ödemek zorunda kalacak.

MTV vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden ödenebiliyor. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.

MTV yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 taksite bölünüyor.

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