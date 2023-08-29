Öğrencilere vergisiz telefonun ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kimler faydalanabilecek? Hangi modelleri kapsayacak? Ne zaman satışa başlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFONUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI!

Bakan Uraloğlu, yapmış olduğu açıklamada vergisiz telefon imkanından üniversite öğrencileri, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrencinin yararlanacağını söyledi. Bu kampanya aynı zamanda aylık 10 GB bedava internetle de birlikte başlayacak. Daha önceden de söylendiği gibi vergisiz telefon, tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonlar kapsanacak ve bunun da yine bir üst sınırı bulunacak.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORUNUN CEVABI BELLİ OLDU ! ''APPLE YOK''

Bakan Uraloğlu, "Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, aynı zamanda vergisiz telefon satın alan kişilerin telefonlarını kendi hatlarıyla en az 2 yıl kullanmaları gerekeceğini de duyurdu. Bu sürecin takibi de BTK aracılığıyla yapılacak. Yani bu imkandan yararlanan kişler telefonlarını bir süre satamayacak. Bakan Uraloğlu’nun tam açıklaması şu şekilde:

“ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”