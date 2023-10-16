Özel Halk Otobüsü Esnafı Açıklama Yaptı! Ücretsiz Kartlar Haftanın Sadece 4 Günü Geçerli Olacak

SİNEM YILDARI

Özel halk otobüsü esnafı askıya aldığı ücretsiz kartları taşımama kararını kalıcı olarak uygulamaya geçiyor. Tüm Özel Halk Otobüsü esnafı Ankara'da basın açıklaması yaptı. Yakıt maliyetlerini kaldıramadığını belirten esnaf, 5 ücretsiz kart kullanıcıları hariç 18 ücretsiz kart kullanıcılarının özel halk otobüslerine almayacağını söyledi. 18 ücretsiz kart kullanıcısı sadece her ayın 16’sı ve 20’si arası özel halk otobüsüne binebilecek. Araçlarda şoföre para verip binmek isteyen vatandaşlara da müsaade edilmeyeceği belirtildi. Ankara Özel Halk Otobüs Esnafı Başkanı Kurtuluş Kara, ücret alan olursa cezai işlem yapılacağını söyledi.