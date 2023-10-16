Özel Halk Otobüsü Esnafı Açıklama Yaptı! Ücretsiz Kartlar Haftanın Sadece 4 Günü Geçerli Olacak

Tüm Özel Halk Otobüsü esnafı 18 ücretsiz kart grubunu, ayın yalnızca 4 günü taşıyacak. Emniyet, basın, gazi ve şehit yakınları ile engelli yurttaşlar hariç, diğer ücretsiz grupta yer alanlar, ayın 16 ve 20'si arasında özel halk otobüsünden yararlanabilecek

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SİNEM YILDARI

Özel halk otobüsü esnafı askıya aldığı ücretsiz kartları taşımama kararını kalıcı olarak uygulamaya geçiyor. Tüm Özel Halk Otobüsü esnafı Ankara'da basın açıklaması yaptı. Yakıt maliyetlerini kaldıramadığını belirten esnaf, 5 ücretsiz kart kullanıcıları hariç 18 ücretsiz kart kullanıcılarının özel halk otobüslerine almayacağını söyledi. 18 ücretsiz kart kullanıcısı sadece her ayın 16’sı ve 20’si arası özel halk otobüsüne binebilecek. Araçlarda şoföre para verip binmek isteyen vatandaşlara da müsaade edilmeyeceği belirtildi. Ankara Özel Halk Otobüs Esnafı Başkanı Kurtuluş Kara, ücret alan olursa cezai işlem yapılacağını söyledi.

Özel Halk Otobüslerinden Ücretsiz Yolcu KararıÖzel Halk Otobüslerinden Ücretsiz Yolcu KararıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# özel halk otobüsü # ücretsiz kart
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